Песков по секрету рассказал Life.ru, какие вопросы безопасности обсуждал Путин на Совбезе
Песков заявил, что Путин на СБ обсудил комплексные вопросы безопасности в Сети
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву о вопросах, которые поднимались российским лидером Владимиром Путиным на сегодняшнем заседании Совета Безопасности РФ. По словам представителя Кремля, все обсуждения касались информационной безопасности в нашей стране
«Комплексно», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждались ли противодействие хакерским атакам или защита от мошенников.
Напомним, сегодня, 2 ноября, президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности в формате видеосвязи. Заседание открыл глава Министерства цифрового развития России Максут Шадаев. Темой встречи была заявлена информационная безопасность.
Telegram / Кремль. Новости