Песков по секрету рассказал Life.ru, какие вопросы безопасности обсуждал Путин на Совбезе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву о вопросах, которые поднимались российским лидером Владимиром Путиным на сегодняшнем заседании Совета Безопасности РФ. По словам представителя Кремля, все обсуждения касались информационной безопасности в нашей стране

«Комплексно», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждались ли противодействие хакерским атакам или защита от мошенников.