В Петербурге женщина за рулём Hyundai проехала по городу с ребёнком на коленях

В Петербурге женщина усадила ребёнка к себе на колени и за рулём Hyundai Accent проехалась по улице Симонова, закономерно получив штраф в размере трёх тысяч рублей. Видео с непозволительной на дороге выходкой опубликовал в Сети очевидец.

На кадрах, снятых пассажиром авто, двигавшемся в попутном направлении, видно, как синий Hyundai медленно переваливается через «лежачего полицейского». В салоне видно маленькую девочку, сидящую на коленях у автоледи. Нарушения ПДД на этом не заканчиваются: на переднем пассажирском, не оборудованном специальным креслом, сидит второй ребёнок.

По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, за рулём иномарки была 53-летняя женщина. За свой поступок она получила штраф в размере 3 тысяч рублей и провели профилактическую беседу, наказав больше так не делать.