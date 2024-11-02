В Петербурге женщина за рулём Hyundai проехала по городу с ребёнком на коленях
В Петербурге женщина усадила ребёнка к себе на колени и за рулём Hyundai Accent проехалась по улице Симонова, закономерно получив штраф в размере трёх тысяч рублей. Видео с непозволительной на дороге выходкой опубликовал в Сети очевидец.
Жительница Петербурга катается по городу с ребёнком на коленях. Видео © VK / «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», Telegram / Ирина Волк
На кадрах, снятых пассажиром авто, двигавшемся в попутном направлении, видно, как синий Hyundai медленно переваливается через «лежачего полицейского». В салоне видно маленькую девочку, сидящую на коленях у автоледи. Нарушения ПДД на этом не заканчиваются: на переднем пассажирском, не оборудованном специальным креслом, сидит второй ребёнок.
По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, за рулём иномарки была 53-летняя женщина. За свой поступок она получила штраф в размере 3 тысяч рублей и провели профилактическую беседу, наказав больше так не делать.
Life.ru рассказывал о похожей ситуации, которая произошла в Москве прошлым летом. Водители заметили небезопасно виляющий по дороге Hyundai, который заставил понервничать остальных участников движения. Очевидцы присмотрелись, увидели за рулём совсем юного водителя, потом заметили, что в салоне при этом находятся двое взрослых и сообщили о ситуации в полицию. Правда, позже случился неожиданный поворот: отец молодого водителя заявил, что тот вовсе не школьник.