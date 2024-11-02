В Ozon после публикации Life.ru пообещали вернуть брянцу деньги за «телефон-невидимку»
В Ozon вернут деньги брянцу, которому в ПВЗ выдали пустую коробку от телефона
Ozon вернул средства жителю Брянска. Мужчина ранее вместо телефона получил пустую коробку, а сотрудница ПВЗ, которой он продемонстрировал отсутствие товара, всё равно списала деньги с его карты. Об этом Life.ru сообщил представитель пресс-службы маркетплейса.
«Нам очень жаль, что клиент столкнулся с такой ситуацией, это недопустимо. Мы оперативно рассмотрели обращение и в ближайшее время вернём полную стоимость товара покупателю. Мы уже проводим тщательную проверку всего пути этого заказа, чтобы подобной ситуации больше не повторилось. Оформление возврата товаров из-за рубежа происходит через приложение — сотрудница пункта выдачи действовала по инструкции», — сообщили в Ozon.
В маркетплейсе добавили, что в срочном порядке реагируют на обращения пользователей и делают всё возможно для предотвращения подобных ситуаций. В компании добавили, что каждый подобный инцидент изучается, после чего процессы оптимизируются.
Напомним, сегодня стало известно о неприятной ситуации на одном из ПВЗ Ozon в Брянске. Явившийся за посылкой с телефоном клиент обнаружил внутри коробки пустую и надорванную упаковку. Менеджер пункта выдачи видела, что внутри нет товара, но всё равно провела оплату.
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