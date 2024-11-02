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2 ноября, 19:18

В Одессе боец ВСУ избил женщину на улице и расстрелял мужчину, защитившего её

В Одессе избивший на дороге женщину военнослужащий выстрелил в мужчину, который за неё заступился, и сбежал. Об этом пишут местные паблики и полиция.

Место происшествия и мужчина, в которого предполагаемый военнослужащий произвёл несколько выстрелов из травмата. Видео © Telegram / «Плохая Одесса»

Ситуация произошла вчера: на одной из дорог города у мужчины случился конфликт с двумя с женщинами, после чего он принялся избивать одну из них. Это заметил прохожий и встал на защиту дамы, но его противник вытащил пистолет и несколько раз выстрелил, после чего сбежал. Вскоре его задержали местные правоохранители, у преступника был при себе травмат.

Местные паблики пишут, что задержанный оказался действующим военнослужащим. Мужчина, в которого он несколько раз выстрелил, госпитализирован с простреленной шеей и ранами грудной клетки.

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Ранее Life.ru сообщал о случае в селе Софиевская Борщаговка близ Киева, в кафе которого началась стрельба. Всё началось со ссоры между отдыхавшими там женщинами, потом в перепалку влезли сопровождавшие их мужчины, один из которых вдруг момент решил, что время разговоров закончилось, и совершил три выстрела в оппонента. Предположительно у него был травматический пистолет. Пострадал 34-летний сотрудник полиции, он в тот день не исполнял служебных обязанностей, его доставили в больницу.

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Telegram / «Плохая Одесса»

Юрий Лысенко
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