В Одессе боец ВСУ избил женщину на улице и расстрелял мужчину, защитившего её

В Одессе избивший на дороге женщину военнослужащий выстрелил в мужчину, который за неё заступился, и сбежал. Об этом пишут местные паблики и полиция.

Место происшествия и мужчина, в которого предполагаемый военнослужащий произвёл несколько выстрелов из травмата. Видео © Telegram / «Плохая Одесса»

Ситуация произошла вчера: на одной из дорог города у мужчины случился конфликт с двумя с женщинами, после чего он принялся избивать одну из них. Это заметил прохожий и встал на защиту дамы, но его противник вытащил пистолет и несколько раз выстрелил, после чего сбежал. Вскоре его задержали местные правоохранители, у преступника был при себе травмат.

Местные паблики пишут, что задержанный оказался действующим военнослужащим. Мужчина, в которого он несколько раз выстрелил, госпитализирован с простреленной шеей и ранами грудной клетки.