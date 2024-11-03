Популярные блогеры начнут пропагандировать здоровый образ жизни в России

Российская система здравоохранения начнёт опираться на популярных блогеров для трансляции ценности здорового образа жизни в массы. Известные авторы и лидеры мнений способны сильно повлиять на сознание граждан, и их возможности нельзя недооценивать, заявила Life.ru на полях конгресса «Национальное здравоохранение» первый заместитель директора по развитию фонда Росконгресс Анастасия Столкова.

Анастасия Столкова о роли конгресса и приоритетах в здравоохранении. Видео © Life.ru

Собеседница издания подчеркнула, что в этом году масштабную международную площадку посетили врачи различных профилей, общественные деятельности и представители компаний из разных уголков планеты. Традиционно гостями конгресса стали делегации из стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии и Египта. Подобные мероприятия носят объединяющий характер и дают импульс к действию, отметила замдиректора фонда.

«В нашем конгрессе принимают участие также многие блогеры, которые транслируют ценности здорового образа жизни в медиа. Мы на самом деле с ними работаем очень плотно, потому что понимаем, насколько они сильно влияют на сознание наших граждан, потому что не только врачи и академики являются лидерами для наших граждан, а также и блогеры с большой аудиторией», — подчеркнула Столкова.

Приоритетной задачей отечественной системы здравоохранения сейчас является объединение медицинского и экспертного сообщества для формирования среды, в которой будут взращиваться лидеры мнений, добавила она. Уже сейчас в медиапространстве есть сильные игроки, которые выразили готовность взять на себя исполнение столь важной роли.

Мы приглашаем блогеров, которые имеют либо медицинское образование, либо которые являются продвиженцами здорового образа жизни. То есть, образно, это те люди, которые сами ведут здоровый образ жизни и транслируют эту ценность. <…> Мы поставили задачу объединить лидеров мнений в здравоохранении и на самом деле даже взращивать экспертов и продвигать их в медиа. Потому что очень важно, чтобы появлялись новые лидеры мнений, которые смогут донести до наших жителей, какие принципы здорового образа жизни необходимо применять, а какие рекомендации стоит обходить стороной. Анастасия Столкова Первый заместитель директора по развитию фонда Росконгресс