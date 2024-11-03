Артур Смольянинов* не пытался обжаловать заочный арест в России

Покинувший Россию после начала СВО актёр Артур Смольянинов* не стал подавать жалобу на решение суда о его заочном аресте. Такая информация содержится в материалах по делу, с которыми ознакомился ТАСС.

«Решение об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Смольянинову Артуру Сергеевичу* вступило в законную силу», — сказано в протоколе.

Смольянинова* заочно арестовали в РФ несколькими днями ранее. Артист обвиняется сразу в двух преступлениях, предусмотренных статьями о «Возбуждении ненависти или вражды, а также унижении человеческого достоинства» и «Публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ». Суммарно ему может грозить до 16 лет заключения.