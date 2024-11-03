В обход РЭБ: В РФ научились использовать спутники НАТО для обеспечения связи на СВО
В РФ тестируют использование списанных спутников НАТО для связи в зоне СВО
Российские учёные испытывают систему использования списанных спутников НАТО для обеспечения связи в зонах работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Планируется применять технологию в зоне СВО, сообщает источник в оборонно-промышленном комплексе РФ в беседе с ТАСС.
«Фиксируется успешное прохождение через канал связи. Испытываемая технология — это достаточно дешёвый способ получить спутниковую связь в условиях работающих на линии боевого соприкосновения средств РЭБ», — сказал собеседник агентства.
По его словам, радиолюбители и сейчас используют НАТОвские спутники для обмена голосовыми сообщениями. Доработанный метод базируется на технологии dial-up. Её плюс в том, что при наличии спутниковой антенны РЭБ противника становится бесполезным. К слову, использовать её можно в гражданских сферах — в том числе в агротехнологическом комплексе.
Недавно агентство Bloomberg заявило, что США в 2025 году планируют ввести в эксплуатацию оружие для подавления спутников соперников. Космические силы страны преодолели технические сложности, связанные с этой технологией.
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