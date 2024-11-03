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3 ноября, 07:01

Фидан назвал условие «справедливого» окончания конфликта на Украине

МИД Турции: Конфликт на Украине должен закончиться с учётом её целостности

Хакан Фидан. Обложка © Kremlin.ru

Хакан Фидан. Обложка © Kremlin.ru

При «справедливом» урегулировании украинского конфликта важно сохранить территориальную целостность страны. С таким заявлением выступил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью газете Hürriyet. Чиновник подчеркнул, что Анкара имеет «особые» отношения с обоими государствами.

«Мы не отказываемся выслушивать их. Друг говорит только правду, именно так мы и поступаем. Справедливое разрешение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины», — сказал Фидан.

Министр также отметил усталость обеих стран, которые не готовы друг другу уступать и признавать себя проигравшими в конфликте. По его мнению, к 2025 году может сложиться совершенно новая ситуация.

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Ранее Хакан Фидан заявил о риске перерастания конфликта на Украине в ядерную войну. По его словам, цена продолжающихся боевых действий высока как для региона, так и для всего мира.

Мария Любицкая
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