Названы приложения, которые беспощадно разряжают батарею смартфона

Приложения социальных сетей, карт и видеоплатформ сильно разряжают батарею вашего смартфона. Об этом предупредил в беседе с RT эксперт Илья Казаков. По его словам, те же соцсети постоянно работают в фоновом режиме, загружая новый контент и отправляя уведомления.

«А на это уходит слишком много энергии. Очевидно, интенсивное использование медиафайлов, частые обновления и фоновые процессы делают соцсети одними из главных пожирателей батареи», — рассказал он.

Также съедают заряд приложения, которые используют фоновую GPS-навигацию в реальном времени и программы с видеороликами в высоком разрешении. Эксперт советует не использовать смартфон как карманный телевизор и снижать яркость во время видеозвонков, так как они задействуют много ресурсов. Ещё одни «пожиратели» — игры. Они, по словам собеседника издания, нагружают процессор.