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3 ноября, 07:23

Челябинец спустился на простыне с 4 этажа ради спасения голодного и парализованного котейки

Житель Челябинска спустился на простыне с 4 этажа ради спасения застрявшего кота

Мужчины в Челябинске настолько суровы, что рискуют собственной жизнью ради спасения котиков. Так, в местных пабликах активно обсуждают героическое вызволение из плена питомца, застрявшего в окне дома. Чтобы вытащить его, жителю 4 этажа пришлось спуститься по стене с помощью простыни.

Житель Челябинска спасает кота. Видео © 360.ru

Как сообщает 360.ru, мужчина спустился к окну, аккуратно встал на подоконник и вытащил застрявшего кота. Когда пушистик был вызволен, супергерой поднялся обратно. Смельчак решился на подвиг, узнав, что хозяйка оставила питомца без еды и воды.

Как рассказала девушка, взявшая спасённого кота на передержку, после ЧП у него отказали задние лапы — питомец не мог ходить самостоятельно. Сейчас животное постепенно восстанавливается. Пушистик уже двигается и даже играет.

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Ранее в Забайкалье спасли ротвейлера Барона из рук живодёра. Тем не менее, пострадавший питомец не будет видеть, слышать и ходить.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
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