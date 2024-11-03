«Нужны розыскные работы»: Медведев отшутился на вопрос об инопланетянах
Медведев шуткой ответил на вопрос о присутствии инопланетян среди землян
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Заместитель председателя Совета безопасности (Совбеза) России Дмитрий Медведев шуткой ответил на вопрос, существуют ли инопланетяне среди людей и можно ли их встретить на улице. Об этом политик высказался в интервью RT.
«Ну, надо сейчас вот прямо здесь провести некие розыскные работы. Может быть, с кого-то покров сорвать — и там появятся такие же персонажи, как men in black (люди в чёрном. — Прим. Life.ru)», — подчеркнул Медведев.
По его словам, в таком случае людям придётся «вытащить пистолеты из-за пояса», чтобы отстоять интересы жителей Земли. В разговоре с Медведевым ведущий канала Рори Суше напомнил, что в прошлом зампред Совбеза РФ отмахнулся от подобного вопроса предложением пересмотреть фильм «Люди в чёрном».
А ранее Life.ru рассказывал, что в скором времени человечество получит доказательства инопланетной жизни. По словам режиссёра-документалиста Саймона Холланда, в галактике обнаружен нечеловеческий внеземной разум, о котором люди пока ещё не знают.