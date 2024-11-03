«Нужны розыскные работы»: Медведев отшутился на вопрос об инопланетянах

Заместитель председателя Совета безопасности (Совбеза) России Дмитрий Медведев шуткой ответил на вопрос, существуют ли инопланетяне среди людей и можно ли их встретить на улице. Об этом политик высказался в интервью RT.

«Ну, надо сейчас вот прямо здесь провести некие розыскные работы. Может быть, с кого-то покров сорвать — и там появятся такие же персонажи, как men in black (люди в чёрном. — Прим. Life.ru)», — подчеркнул Медведев.

По его словам, в таком случае людям придётся «вытащить пистолеты из-за пояса», чтобы отстоять интересы жителей Земли. В разговоре с Медведевым ведущий канала Рори Суше напомнил, что в прошлом зампред Совбеза РФ отмахнулся от подобного вопроса предложением пересмотреть фильм «Люди в чёрном».