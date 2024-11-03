Вакцины нет: «Детская» скарлатина после ковида становится в 8 раз опасней, предупредил академик
Академик Альтштейн: От «детской» инфекции скарлатины нет вакцины
Если ребёнок переболел коронавирусом, то заражение скарлатиной для него может стать намного опаснее, потому что болезнь протекает в восемь раз тяжелее. Об этом предупредил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Анатолий Альтштейн.
Болезнь после перенесённого коронавируса вызывает синуситы, отиты, пневмонию, абсцесс во рту и синдром токсического шока. Сами симптомы сохраняются и развиваются более длительное время, уточнил собеседник «Вечерней Москвы».
Возбудители болезни — бактерии стрептококки — поражают миндалины в горле и даже сердечную мышцу. Среди симптомов скарлатины можно выделить боль в горле, высокую температуру и сыпь. Недуг лечат с помощью антибиотиков, однако вакцины от него нет.
«Против скарлатины нет вакцины. Поэтому способы её профилактики — такие же, что и против любых болезней: общее укрепление, физкультура, хорошее питание и пребывание на свежем воздухе», — отметил эксперт.
Ранее россиян предупредили о смертельно опасной болезни, которая быстро распространяется среди детей. Менингитом часто заболевают воспитанники детских садов, подчеркнул врач.