Вакцины нет: «Детская» скарлатина после ковида становится в 8 раз опасней, предупредил академик

Если ребёнок переболел коронавирусом, то заражение скарлатиной для него может стать намного опаснее, потому что болезнь протекает в восемь раз тяжелее. Об этом предупредил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Анатолий Альтштейн.

Болезнь после перенесённого коронавируса вызывает синуситы, отиты, пневмонию, абсцесс во рту и синдром токсического шока. Сами симптомы сохраняются и развиваются более длительное время, уточнил собеседник «Вечерней Москвы».

Возбудители болезни — бактерии стрептококки — поражают миндалины в горле и даже сердечную мышцу. Среди симптомов скарлатины можно выделить боль в горле, высокую температуру и сыпь. Недуг лечат с помощью антибиотиков, однако вакцины от него нет.