Власти РФ не станут вводить предельные розничные цены на значимые продукты
Власти России не станут устанавливать ценовой «потолок» для социально значимых продуктов в магазинах. Об этом рассказали в «Интерфакс» со ссылкой на протокол совещания.
«Сдерживание цен для всех категорий покупателей не имеет целесообразности, необходимо снижение цены для особо нуждающихся, а это может быть достигнуто персонализированными скидками для наиболее слабо обеспеченных слоёв населения в части социальных товаров», — отметил источник.
Вместо ограничения цен власти намерены договариваться с ритейлерами о расширении перечня товаров, в отношении которых торговые сети и производители могут добровольно ограничивать наценки, тем самым повышая доступность товаров. С такой позицией согласен Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба.
С приходом ноября в Москве заметно похолодало, что подталкивает на мысль о необходимости одеться потеплее. Однако следует морально подготовиться перед походом в ТЦ, что куртки дешевле 40 тысяч рублей там может и не оказаться.
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