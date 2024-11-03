Власти РФ не станут вводить предельные розничные цены на значимые продукты

Власти России не станут устанавливать ценовой «потолок» для социально значимых продуктов в магазинах. Об этом рассказали в «Интерфакс» со ссылкой на протокол совещания.

«Сдерживание цен для всех категорий покупателей не имеет целесообразности, необходимо снижение цены для особо нуждающихся, а это может быть достигнуто персонализированными скидками для наиболее слабо обеспеченных слоёв населения в части социальных товаров», — отметил источник.

Вместо ограничения цен власти намерены договариваться с ритейлерами о расширении перечня товаров, в отношении которых торговые сети и производители могут добровольно ограничивать наценки, тем самым повышая доступность товаров. С такой позицией согласен Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба.