В Москве пройдёт фестиваль WOOF, на котором можно взять питомца из приюта

В Москве на Хлебозаводе №9 уже в одиннадцатый раз пройдёт фестиваль WOOF. Люди 3 и 4 ноября смогут помочь сотням бездомных животных обрести дом.

Фестиваль WOOF. Фото © Пресс-служба Благотворительного фонда «Ника»

Свыше 80 собак и 150 кошек из столичных приютов приедут на Хлебозавод №9 в поисках новой любящей семьи. Все животные здоровы, стерилизованы и социализированы, имеют паспорта и прививки. Фестиваль WOOF стал важной традицией, которую чтят не только в Москве, но и в других регионах России. С 2016 года благотворительный фонд «Ника» организовал 25 мероприятий, в том числе в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новосибирске и Казани. Благодаря фестивалю 1800 животных обрели свой дом.

Кот на фестивале WOOF. Фото © Предоставлено Life.ru

На мероприятии также будут проводиться розыгрыши, консультации специалистов. На WOOF откроют пункт сбора подарков для животных из приютов. Неравнодушные люди смогут принести корм, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и лекарства. Организаторы передадут всю помощь приютам.

3 ноября пройдёт выставка собак с 11:00 до 19:00, а 4 ноября в такое же время — выставка кошек. Для детей и подростков организаторы придумали специальную программу — тематические викторины, креативные мастер-классы и игры на улице. Дети смогут пообщаться с животными, узнать, как за ними ухаживать, а также принять участие в конкурсах с призами от партнёров WOOF.

«За эти годы мы стали свидетелями множества удивительных историй на фестивалях WOOF, когда пожилые собаки и кошки, проведшие годы в приютах, наконец находили своих людей. Каждый питомец заслуживает быть увиденным и обрести семью, независимо от возраста или прошлого», — подчеркнула президент фонда «Ника» Вера Митина.