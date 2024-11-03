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3 ноября, 08:53

Футболист Неймар назвал белорусскую теннисистку Соболенко королевой

Арина Соболенко и Неймар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arynasabalenka

Арина Соболенко и Неймар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arynasabalenka

Нападающий саудовского футбольного клуба «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар назвал королевой белорусскую теннисистку Арину Соболенко. Так спортсмен прокомментировал их совместное фото. Он признался, что был рад встрече.

«Приятно было увидеться, королева», — написал Неймар.

Неймар появился на поле впервые за 369 дней
Неймар появился на поле впервые за 369 дней

Ранее Арина Соболенко во второй раз стала первой ракеткой мира по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка набрала 9 706 очков и обошла свою соперницу из Польши Игу Свёнтек (9 665).

Матвей Константинов
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