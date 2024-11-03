Футболист Неймар назвал белорусскую теннисистку Соболенко королевой
Арина Соболенко и Неймар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arynasabalenka
Нападающий саудовского футбольного клуба «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар назвал королевой белорусскую теннисистку Арину Соболенко. Так спортсмен прокомментировал их совместное фото. Он признался, что был рад встрече.
«Приятно было увидеться, королева», — написал Неймар.
Ранее Арина Соболенко во второй раз стала первой ракеткой мира по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка набрала 9 706 очков и обошла свою соперницу из Польши Игу Свёнтек (9 665).