Футболист Неймар назвал белорусскую теннисистку Соболенко королевой

Нападающий саудовского футбольного клуба «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар назвал королевой белорусскую теннисистку Арину Соболенко. Так спортсмен прокомментировал их совместное фото. Он признался, что был рад встрече.

Ранее Арина Соболенко во второй раз стала первой ракеткой мира по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка набрала 9 706 очков и обошла свою соперницу из Польши Игу Свёнтек (9 665).