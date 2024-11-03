Американец Дэниэл Мартиндейл, который в течение двух лет сотрудничал с российскими военными и занимался разведыванием данных на подконтрольных Киеву территориях в ДНР, рассказал о собственных методах конспирации. Благодаря хитрым уловкам ему удалось избежать подозрений со стороны ВСУ.

«Я тщательно следил за тем, чтобы все мои переписки в Telegram были удалены, чистил кэш, принимал все меры предосторожности», — сказал он в интервью RT.

Американец заявил, что, к его удивлению, у него ни разу не проверили телефон. Он полагает, что преимущество ему дал паспорт США. Мартиндейл также рассказал, что общался с сочувствующими РФ, а те в свою очередь дружили с местными властями.

«Так что у меня были хорошие связи», — отметил иностранец.