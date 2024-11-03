Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 09:35

Четыре американских ATACMS и почти 50 дронов уничтожила российская ПВО за сутки

Силы ПВО за сутки сбили четыре ATACMS, снаряд HIMARS и 47 беспилотников ВСУ

Российская противовоздушная оборона (ПВО) за прошедшие сутки уничтожила четыре ракеты ATACMS, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 47 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Средствами ПВО сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и снаряд HIMARS производства США, а также 47 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации (СВО) уничтожены 647 самолётов, 283 вертолёта, 35216 беспилотников, 585 зенитных ракетных комплексов, 19031 танков и других боевых бронированных машин. Также ВСУ потеряли 1484 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17245 орудий полевой артиллерии и минометов и 27956 единиц специальной военной автомобильной техники.

А ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь уничтожили 19 украинских БПЛА над российскими регионами. По данным Минобороны, 16 дронов были уничтожены над Ростовской областью, два — над Белгородской областью, и один — над Волгоградской областью.

Российские военные освободили село Вишнёвое в ДНР
Российские военные освободили село Вишнёвое в ДНР
Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar