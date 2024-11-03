Четыре американских ATACMS и почти 50 дронов уничтожила российская ПВО за сутки

Российская противовоздушная оборона (ПВО) за прошедшие сутки уничтожила четыре ракеты ATACMS, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 47 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Средствами ПВО сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и снаряд HIMARS производства США, а также 47 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации (СВО) уничтожены 647 самолётов, 283 вертолёта, 35216 беспилотников, 585 зенитных ракетных комплексов, 19031 танков и других боевых бронированных машин. Также ВСУ потеряли 1484 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17245 орудий полевой артиллерии и минометов и 27956 единиц специальной военной автомобильной техники.