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3 ноября, 09:36

В зоне СВО поражён железнодорожный эшелон ВСУ с бронетехникой

Минобороны сообщило о поражении железнодорожного состава ВСУ с бронетехникой

Бойцы ВС России в течение последних суток нанесли удары по железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки и другим объектам в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также были нанесены удары по цехам производства БПЛА и скоплениям живой силы противника в 140 районах. Российская Армия задействовала оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

В Минобороны добавили, что в течение последних суток также была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили центр управления БПЛА Генштаба ВСУ. Всего с 26 октября по 1 ноября было нанесено 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам противника.

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Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
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