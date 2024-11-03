В зоне СВО поражён железнодорожный эшелон ВСУ с бронетехникой

Бойцы ВС России в течение последних суток нанесли удары по железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки и другим объектам в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также были нанесены удары по цехам производства БПЛА и скоплениям живой силы противника в 140 районах. Российская Армия задействовала оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

В Минобороны добавили, что в течение последних суток также была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства.