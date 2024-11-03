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3 ноября, 10:19

Нижневартовский «Хатико» по кличке Бублик пропал, горожане ищут его второй день

В Нижневартовске пропал пёс Бублик, который ждал хозяина около МФЦ неделю

Пёс в Нижневартовске около МФЦ. Обложка © Telegram / SHOT

Пёс в Нижневартовске около МФЦ. Обложка © Telegram / SHOT

В Нижневартовске пропала собака, которая на протяжении недели ждала хозяина около местного МФЦ. Двадцать неравнодушных горожан ищут пса уже второй день, сообщает Ural Mash.

Горожане ищут пса Бублика в Нижневартовске. Видео © Telegram / Ural Mash

«Сейчас с коллегами, друзьями ходим вокруг [МФЦ], но, к сожалению, мы его не нашли. Проходящий собачник подсказал, что видели его вроде как-то в подъезде в какой-то из дней», — рассказала жительница Нижневартовска.

По информации телеграм-канала, собака пропала совершенно внезапно. Сотрудники МФЦ и горожане до поздней ночи искали пса Бублика по видео с домофонов, ходили по улицам с собаками, но безуспешно. Люди проверили больницы, уточнили, поступал ли к ним экстренный пациент, у которого остался питомец. Но и этого не дало пока никаких результатов. К поискам собаки подключились также врачи.

Пёс Бублик. Фото © Telegram / Ural Mash

Пёс Бублик. Фото © Telegram / Ural Mash

Сахалинский «Хатико» четыре дня прождал хозяина в аэропорту
Сахалинский «Хатико» четыре дня прождал хозяина в аэропорту

Ранее Life.ru сообщал, что собака на протяжении недели ждала своего хозяина у входа в МФЦ в Нижневартовске. Жители прозвали пса Бубликом. Четвероногий отказывался от еды и не хотел отходить от учреждения даже с волонтёрами.

Дарья Нарыкова
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