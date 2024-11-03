Четыре жителя посёлка в Белгородской области получили ранения при обстреле ВСУ
Гладков: ВСУ атаковали посёлок Октябрьский под Белгородом, ранены 4 человека
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали посёлок Октябрьский в Белгородской области. Ранения получили четыре человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Двух женщин и мужчину с различными осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Четвёртую пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица бригада СМП транспортирует в областную клиническую больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — написал глава региона в телеграм-канале.
Гладков дополнил, что в посёлке в двух домах в семи квартирах повредилось остекление, в пяти частных домах выбило окна, повреждены крыши, фасады и надворные постройки. Также под удар попали 21 автомобиль и три коммерческих предприятия. По словам губернатора, в Октябрьском нашли суббоеприпасы «колокольчик». Местных жителей просят быть аккуратными и ничего не поднимать с земли. При обнаружении неизвестных предметов необходимо позвонить по номеру 112. Глава региона отметил, что оперативные службы продолжают работать на местах.
А ранее Life.ru сообщал, что ВСУ атаковали два населённых пункта в Белгородской области. В результате ранения получил один человек. Кроме того, в Ясных Зорях дрон ВСУ влетел в гражданскую легковушку, водителю чудом удалось выжить.
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