Четыре жителя посёлка в Белгородской области получили ранения при обстреле ВСУ

«Двух женщин и мужчину с различными осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Четвёртую пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица бригада СМП транспортирует в областную клиническую больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков дополнил, что в посёлке в двух домах в семи квартирах повредилось остекление, в пяти частных домах выбило окна, повреждены крыши, фасады и надворные постройки. Также под удар попали 21 автомобиль и три коммерческих предприятия. По словам губернатора, в Октябрьском нашли суббоеприпасы «колокольчик». Местных жителей просят быть аккуратными и ничего не поднимать с земли. При обнаружении неизвестных предметов необходимо позвонить по номеру 112. Глава региона отметил, что оперативные службы продолжают работать на местах.