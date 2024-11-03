Россиянка Шнайдер выиграла турнир в Гонконге, разгромив в финале британку

Россиянка Диана Шнайдер стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации в Гонконге. В финале она обыграла Кэти Бултер в двух сетах 6:1, 6:2.

Шнайдер занимает 14-е место в мировом рейтинге и была посеяна на турнире под первым номером. 29-я ракетка Бултер получила второй номер посева. На пути к финалу россиянка победила японку Киоку Окамуру (237-я), австралийку Присциллу Хон (210-я), нидерландку Сюзан Ламенс (91-я) и канадку Лейлу Фернандес (32-я). Все матчи, кроме встречи с европейкой, завершились в двух сетах.