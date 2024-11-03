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3 ноября, 10:39

Россиянка Шнайдер выиграла турнир в Гонконге, разгромив в финале британку

Диана Шнайдер победила британку Бултер и выиграла турнир в Гонконге

Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / AP

Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / AP

Россиянка Диана Шнайдер стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации в Гонконге. В финале она обыграла Кэти Бултер в двух сетах 6:1, 6:2.

Шнайдер занимает 14-е место в мировом рейтинге и была посеяна на турнире под первым номером. 29-я ракетка Бултер получила второй номер посева. На пути к финалу россиянка победила японку Киоку Окамуру (237-я), австралийку Присциллу Хон (210-я), нидерландку Сюзан Ламенс (91-я) и канадку Лейлу Фернандес (32-я). Все матчи, кроме встречи с европейкой, завершились в двух сетах.

Для Шнайдер этот титул стал четвёртым после побед в Хуахине, Бад-Хомбурге и Будапеште. Турнир в Гонконге относится к категории WTA 250 и проводит на «харде».

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Никита Никонов
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