Мир Запада стоит на пороге больших перемен, этому поспособствуют выборы президента в США и укрепление патриотических сил в Европе. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик выразил надежду, что эти изменения приведут к прекращению украинского конфликта, который несёт угрозу для всей Европы.

«Теперь мы сидим на табуретке в углу, а американцы и русские — на троне. Если ожидаемый поворот действительно произойдёт, Европа не сможет оставаться сторонницей войны», — указал политик в эфире радиостанции Kossuth.

Орбан дополнил, что в мире появилось «новое большинство». По его словам, очень много людей выступают за мир, против миграции и гендерных стереотипов. Венгерский премьер-министр отметил, что именно «Патриоты» войдут в Правительство США после итогов президентских выборов.