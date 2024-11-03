Орбан заявил, что Европа сидит на табуретке в углу, а США и Россия на троне
Мир Запада стоит на пороге больших перемен, этому поспособствуют выборы президента в США и укрепление патриотических сил в Европе. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик выразил надежду, что эти изменения приведут к прекращению украинского конфликта, который несёт угрозу для всей Европы.
«Теперь мы сидим на табуретке в углу, а американцы и русские — на троне. Если ожидаемый поворот действительно произойдёт, Европа не сможет оставаться сторонницей войны», — указал политик в эфире радиостанции Kossuth.
Орбан дополнил, что в мире появилось «новое большинство». По его словам, очень много людей выступают за мир, против миграции и гендерных стереотипов. Венгерский премьер-министр отметил, что именно «Патриоты» войдут в Правительство США после итогов президентских выборов.
Орбан также напомнил, что ещё в начале 2024 года упоминал о грядущем изменении в расстановке сил в западном мире. Политик отмечал, что это произошло из-за появления группы «Патриоты» — новой силы в Европе, которая станет мощью большинства. По словам Орбана, к концу этого года на Западе большинство будет принадлежать «политическим силам, выступающим за мир». Также премьер-министр выразил уверенность, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп победит на выборах и будет проводить традиционную политику защиты семьи.
К слову, отношения у Виктора Орбана с Евросоюзом складываются не самым лучшим образом. Так, например, во время визита в Грузию премьер-министра Венгрии громко перебивали западные журналисты. Ранее Орбан отмечал, что лидеры ЕС хотят втянуть страны Европы в войну с Россией путём введения Украины в НАТО. За последние 70 лет, по словам политика, мир никогда не был настолько близок к войне. В Кремле пояснили, что не намерены влезать во внутренние дела Европы, но России симпатизирует независимая позиция Орбана.
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