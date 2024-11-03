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3 ноября, 12:51

Деменция вызывает ненормальное сексуальное поведение, предупредила психолог

Сексолог Фомичёва: Деменция может отключить торможение сексуальных проявлений

Некоторые недуги могут сопровождаться нарушением сексуального поведения. В частности, деменция из-за проблем с рабой мозга может отключить торможение сексуальных проявлений. Об этом рассказала клинический психолог и сексолог Наталья Фомичёва.

«Люди могут начать публично мастурбировать или вести себя неадекватно, требуя сексуального контакта. Это происходит из-за повреждения лобных долей, которые отвечают за контроль», — подчеркнула сексолог.

Обострённое импульсивное поведение при этом не повышает сексуальную активность больных. По словам собеседницы «Газеты.ru», речь идёт об отмене запретов, которые в обычной жизни не позволяют нам вести определённым образом на улице или при людях.

Кстати, патологии наблюдается не только при деменции. Нарушения личности также влияют на сексуальное и социальное поведение. В частности, биполярное расстройство может заставить больного уволиться с работы, разорвать отношения или переехать из дома.

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Ранее врач перечислила первые симптомы деменции. По словам эксперта, внимание к ряду факторов позволит поймать недуг на начальной стадии.

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freepik

Борис Эльфанд
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