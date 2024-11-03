В Иране задержали американца с двойным гражданством

В Иране задержали американца, который работает на спонсируемое США СМИ на персидском языке «Радио Фарда». Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс (Associated Press), ссылаясь на американский госдепартамент.

«Госдепартамент заявил агентству, что он «в курсе сообщений о том, что этот человек с двойным гражданством США и Ирана задержан в Иране», — указано в материале.

По информации агентства, Реза Вализаде был сотрудником филиала «Радио Свобода»*, которое курируется Агентством США по глобальным медиа (USAGM) и финансируется Правительством Соединённых Штатов. В Госдепе заявили, что взаимодействуют со швейцарскими партнёрами, «которые являются защитной силой для Соединённых Штатов в Иране, чтобы собрать больше информации об этом деле».

«Радио Фарда» — освещающее события в Иране персидскоязычное СМИ, которое является подразделением «Радио Свобода»*.

А ранее Life.ru писал, что в Израиле арестовали журналиста из США за репортаж о ракетных ударах. Независимый репортёр Джереми Лоффредо предоставил информацию о якобы иранских ракетах, которые попали по военным объектам в еврейском государстве.