Кричал про Иисуса: Жители Сергиева Посада пожаловались на вооружённого неадеквата

В подмосковном Сергиевом Посаде задержали агрессивного мужчину, который угрожал прохожим оружием. О его неадекватном поведении местные жители рассказали «Газете.ru». В частности, психопат что-то кричал про Иисуса, а также «белых и чёрных».

Он попытался напасть на одного мужчину, приставил оружие к его груди, но попытка ударить не увенчалась успехом. Потерпевший отметил, что неадекват после этого пытался разбить стекло автомобиля, потом ранил собаку, ещё двум людям нанёс травмы в область головы. Проходившим мимо школьникам пришлось прятаться от психопата.

«Я относительно него была слева, чуть сзади, поэтому не сразу увидела ружьё в его руках. Он повернулся влево, а там шли девочки со школьными рюкзаками. Они, видимо, увидели ружьё и побежали с криками. Потом он развернулся ко мне. Не угрожал, но ружьё было направлено в мою сторону. Я испугалась и замерла», — рассказала жительница Подмосковья.

По её словам, мужчина не стал стрелять. Однако позже он гнался за двумя подростками, целясь в них из оружия. Приключения неадеквата продолжались до тех пор, пока его не остановила полиция.