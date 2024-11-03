Мужчина погиб при обстреле белгородского хутора Киселёв со стороны ВСУ

ВСУ нанесли очередной удар по Белгородской области с помощью дронов. В результате атаки погиб мужчина из хутора Киселёв Волоконовского района, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. От полученных тяжёлых травм он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.