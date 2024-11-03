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Регион
3 ноября, 11:23

Мужчина погиб при обстреле белгородского хутора Киселёв со стороны ВСУ

ВСУ нанесли очередной удар по Белгородской области с помощью дронов. В результате атаки погиб мужчина из хутора Киселёв Волоконовского района, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. От полученных тяжёлых травм он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

ВСУ устроили серию атак на автомобили с людьми под Белгородом, есть раненые
ВСУ устроили серию атак на автомобили с людьми под Белгородом, есть раненые

Недавно Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали посёлок Октябрьский в Белгородской области. Ранения получили четыре человека. В нескольких домах было повреждено остекление.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Николай Рюмин
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