В Совфеде оценили предложение Турции по урегулированию конфликта на Украине

Россия не закрыта от обсуждений условий завершения конфликта на Украине, однако их уже обозначил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя недавние предложения по урегулированию конфликта от Турции.

«Заявлений подобного рода делается много разными зарубежными политическими деятелями. Наши условия четко сформулировал президент страны Владимир Владимирович Путин. Сделал он это сравнительно давно. И это настолько детально и важно, что их трудно дополнить или перефразировать», — цитирует политика «Лента.ру».

Карасин подчеркнул, что Россия до сих пор придерживается установленных лидером страны требований. При этом он указал, что Москва всегда открыта для новых предложений и обмена мнениями.