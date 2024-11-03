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3 ноября, 12:52

«Фатальная ошибка»: Запад предостерегли о мраке из-за покрывательства жертвоприношений в ВСУ

Депутат Иванов: Европа ошибается, не замечая жертвоприношения неонацистов в ВСУ

Запад совершает фатальную ошибку, замалчивая преступления украинских неонацистов, включая пытки и жертвоприношения. Об этом в разговоре с Life.ru поделился председатель общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

Со стороны Украины воюют настоящие нацисты и сатанисты, правнуки Бандеры и Шухевича, которые наслаждаются издевательствами над любыми живыми существами. Извращённые ритуалы и откровенное поклонение злу стали визитной карточкой этих батальонов.

Михаил Иванов

Председатель движения «Россия Православная», депутат Брянской облдумы

Со стороны Украины воюют настоящие нацисты и сатанисты, правнуки Бандеры и Шухевича, которые наслаждаются издевательствами над любыми живыми существами. Извращённые ритуалы и откровенное поклонение злу стали визитной карточкой этих батальонов.
Со стороны Украины воюют настоящие нацисты и сатанисты, правнуки Бандеры и Шухевича, которые наслаждаются издевательствами над любыми живыми существами. Извращённые ритуалы и откровенное поклонение злу стали визитной карточкой этих батальонов.

Как отметил парламентарий, украинские СМИ и официальные лица страны продолжают цинично замалчивать преступления ВСУ, а на Западе тем временем предпочитают закрывать на это глаза, игнорируя реальность. Однако, по мнению Иванова, их молчание лишь способствует нарастанию насилия и беззакония, которые уже перекинулись на страны Европы. Позицию западных лидеров собеседник Life.ru назвал фатальной ошибкой.

«Экстремизм и радикальные идеологии лишь укрепляют свои позиции благодаря потворству и невмешательству. Необходимо предпринять срочные меры, чтобы защитить наш континент от этой угрозы, поддерживая истинные ценности человечности и права на жизнь», — резюмировал Иванов.

Напомним, ранее фронтовой священник Александр Тимофеев рассказал о жутких ритуалах неонацистов в ВСУ. По его словам, боевики из батальонов «Азов»* и «Айдар»* даже практикуют жертвоприношения.

Раненые бойцы «Азова»* гниют заживо, пожираемые клопами и вшами в медпунктах
Раненые бойцы «Азова»* гниют заживо, пожираемые клопами и вшами в медпунктах

* Запрещённые в России террористические организации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Ольга Годуненко
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