Три человека ранены в результате сброса взрывчатки с дрона ВСУ в Горловке
В Горловке Донецкой Народной Республике (ДНР) три человека получили ранения при сбросе взрывоопасного предмета с дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе военного следственного управления СК РФ по региону.
«Горловка (Никитовский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА возле рынка «Никитовский» ранены мужчины 2000, 1985 и 1977 годов рождения», — указано в сообщении.
По данным СК, в результате сброса взрывчатки с украинского дрона повреждения получили дом и газопровод.
А ранее Life.ru сообщал, что ВСУ обстреляли автобус в Горловке в ДНР, применив тактику «тихой атаки». В результате погиб человек, а двое получили ранения.
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