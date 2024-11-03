Три человека ранены в результате сброса взрывчатки с дрона ВСУ в Горловке

В Горловке Донецкой Народной Республике (ДНР) три человека получили ранения при сбросе взрывоопасного предмета с дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе военного следственного управления СК РФ по региону.

«Горловка (Никитовский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА возле рынка «Никитовский» ранены мужчины 2000, 1985 и 1977 годов рождения», — указано в сообщении.

По данным СК, в результате сброса взрывчатки с украинского дрона повреждения получили дом и газопровод.