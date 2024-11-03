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3 ноября, 12:38

Трое жителей курской слободы ранены при атаке дронов ВСУ

Смирнов: ВСУ с помощью дронов атаковали слободу Белая под Курском, ранены трое

Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали слободу Белая в Курской области. В результате пострадали три человека, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Сегодня в слободе Белая Беловского района в результате атак украинскими дронами пострадало три мирных жителя. Им оказали медицинскую помощь на месте, после чего госпитализировали в Курскую областную больницу», — написал Смирнов в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что повреждения получили пять машин и остекление одного из местных магазинов.

Четверо мужчин ранены при ударе ВСУ по Курской области
Четверо мужчин ранены при ударе ВСУ по Курской области

А ранее Life.ru писал, что в Железногорске под Курском загорелась крыша административного здания после падения обломков дрона ВСУ. Пожарным удалось быстро потушить пламя.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Дарья Нарыкова
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