Три человека погибли в ДТП с Toyota и трактором в Красноярском крае
Место смертельного ДТП с Красноярском крае. Обложка © Telegram / МВД 24
В Манском районе Красноярского края в результате серьёзного ДТП погибло три человека. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МВД региона. Авария произошла на автодороге «Саяны».
«48-летний водитель автомобиля «Toyota Sprinter», двигаясь со стороны п. Кускун в сторону п. Нарва, допустил столкновение с впереди движущимся трактором, гружённым лесом», — говорится в сообщении.
В результате столкновения 45-летняя пассажирка и водитель автомобиля погибли на месте. Ещё одна пассажирка скончалась уже в медицинском учреждении.
Ранее Life.ru сообщал о ДТП на северо-западе Москвы. В результате инцидента столкнулись несколько автомобилей в районе 82-ого километра МКАД. Пострадали ребёнок и двое взрослых.