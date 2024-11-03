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3 ноября, 13:16

Три человека погибли в ДТП с Toyota и трактором в Красноярском крае

Место смертельного ДТП с Красноярском крае. Обложка © Telegram / МВД 24

Место смертельного ДТП с Красноярском крае. Обложка © Telegram / МВД 24

В Манском районе Красноярского края в результате серьёзного ДТП погибло три человека. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МВД региона. Авария произошла на автодороге «Саяны».

«48-летний водитель автомобиля «Toyota Sprinter», двигаясь со стороны п. Кускун в сторону п. Нарва, допустил столкновение с впереди движущимся трактором, гружённым лесом», — говорится в сообщении.

В результате столкновения 45-летняя пассажирка и водитель автомобиля погибли на месте. Ещё одна пассажирка скончалась уже в медицинском учреждении.

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«Подмороженный» спуск стал причиной массового ДТП в Москве, есть пострадавшие

Ранее Life.ru сообщал о ДТП на северо-западе Москвы. В результате инцидента столкнулись несколько автомобилей в районе 82-ого километра МКАД. Пострадали ребёнок и двое взрослых.

Мария Любицкая
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