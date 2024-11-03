Три человека погибли в ДТП с Toyota и трактором в Красноярском крае

В Манском районе Красноярского края в результате серьёзного ДТП погибло три человека. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МВД региона. Авария произошла на автодороге «Саяны».

«48-летний водитель автомобиля «Toyota Sprinter», двигаясь со стороны п. Кускун в сторону п. Нарва, допустил столкновение с впереди движущимся трактором, гружённым лесом», — говорится в сообщении.

В результате столкновения 45-летняя пассажирка и водитель автомобиля погибли на месте. Ещё одна пассажирка скончалась уже в медицинском учреждении.