«Жалко и неубедительно»: Российские послы осудили британского дипломата за принижение Красной Армии

Посольство России в Сербии возмутилось статьёй британского посла Эдварда Фергюсона в сербских СМИ, посвящённой 80-летию освобождения Белграда от фашистских захватчиков. По мнению отечественных дипломатов, тот попытался принизить роль советских солдат, освобождавших Европу.

«Поразительно, с каким достойным лучшего применения «энтузиазмом» посол Фергюсон взялся за откровенно сомнительную миссию: в качестве выразителя текущих недобросовестных идей «коллективного Запада» обратиться к сербским читателям <...> Постараться, с одной стороны, бросить тень на подвиги Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии, а с другой — искусственно «приподнять» вклад Лондона в зачистку сербской земли от гитлеровцев», — отметили представители российской дипмиссии.

В ведомстве подчеркнули, что попытки британского посла переписать историю выглядят «неубедительно и жалко». Как считают российские дипломаты, подход Фергюсона может быть использован как политический инструмент, направленный на разделение общих восприятий исторических событий между разными народами постсоветского пространства.