«Жалко и неубедительно»: Российские послы осудили британского дипломата за принижение Красной Армии
Посольство РФ в Сербии: Посол Британии Фергюсон принизил роль советских солдат
Посольство России в Сербии возмутилось статьёй британского посла Эдварда Фергюсона в сербских СМИ, посвящённой 80-летию освобождения Белграда от фашистских захватчиков. По мнению отечественных дипломатов, тот попытался принизить роль советских солдат, освобождавших Европу.
«Поразительно, с каким достойным лучшего применения «энтузиазмом» посол Фергюсон взялся за откровенно сомнительную миссию: в качестве выразителя текущих недобросовестных идей «коллективного Запада» обратиться к сербским читателям <...> Постараться, с одной стороны, бросить тень на подвиги Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии, а с другой — искусственно «приподнять» вклад Лондона в зачистку сербской земли от гитлеровцев», — отметили представители российской дипмиссии.
В ведомстве подчеркнули, что попытки британского посла переписать историю выглядят «неубедительно и жалко». Как считают российские дипломаты, подход Фергюсона может быть использован как политический инструмент, направленный на разделение общих восприятий исторических событий между разными народами постсоветского пространства.
А ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о попытках Японии фальсифицировать историю Второй мировой войны. При это Токио, напомнил министр, ни разу не извинилась за агрессию против СССР и других государств, а также за тесное союзничество с нацистской Германией и фашистской Италией.
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