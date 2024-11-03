РКН выдал первые подтверждения каналам с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков

Роскомнадзор начал выдавать подтверждения каналам с аудиторией более 10 тысяч подписчиков. В числе первых зарегистрированных оказался юрист Илья Ремесло, автор телеграм-канала, на который подписано свыше 77 тысяч человек.

«Очень оперативно всё сделали, регистрация заняла буквально два дня. Так что если вы владеете страницей на более чем 10 тысяч читателей и ещё не зарегистрированы — идите смело», — написал Ремесло в телеграм-канале.

Ссылку-идентификатор персональной страницы в реестре РКН также получил телеграм-канал военного эксперта Юрия Подоляки, на который подписано более трёх миллионов человек, «Русская фортепианная школа» (более 14 тысяч) и «Империя музыки» (свыше 13 тысяч подписчиков).