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Регион
3 ноября, 14:01

РКН выдал первые подтверждения каналам с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков

Роскомнадзор начал выдавать подтверждения каналам с аудиторией более 10 тысяч подписчиков. В числе первых зарегистрированных оказался юрист Илья Ремесло, автор телеграм-канала, на который подписано свыше 77 тысяч человек.

«Очень оперативно всё сделали, регистрация заняла буквально два дня. Так что если вы владеете страницей на более чем 10 тысяч читателей и ещё не зарегистрированы — идите смело», — написал Ремесло в телеграм-канале.

Ссылку-идентификатор персональной страницы в реестре РКН также получил телеграм-канал военного эксперта Юрия Подоляки, на который подписано более трёх миллионов человек, «Русская фортепианная школа» (более 14 тысяч) и «Империя музыки» (свыше 13 тысяч подписчиков).

Напомним, в России с 1 ноября вступила в силу норма, обязывающая каналы с аудиторией более 10 тысяч человек предоставлять данные в РКН. Проверка достоверности предоставленной информации займёт до семи рабочих дней, а решение о включении в реестр будет принято в течение трёх рабочих дней после подтверждения. Пройти регистрацию могут как физические, так и юрлица и ИП.

Форма для регистрации каналов с 10 тыс. подписчиков открылась на «Госуслугах»
Форма для регистрации каналов с 10 тыс. подписчиков открылась на «Госуслугах»
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Наталья Демьянова
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