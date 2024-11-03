РКН выдал первые подтверждения каналам с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков
Роскомнадзор начал выдавать подтверждения каналам с аудиторией более 10 тысяч подписчиков. В числе первых зарегистрированных оказался юрист Илья Ремесло, автор телеграм-канала, на который подписано свыше 77 тысяч человек.
«Очень оперативно всё сделали, регистрация заняла буквально два дня. Так что если вы владеете страницей на более чем 10 тысяч читателей и ещё не зарегистрированы — идите смело», — написал Ремесло в телеграм-канале.
Ссылку-идентификатор персональной страницы в реестре РКН также получил телеграм-канал военного эксперта Юрия Подоляки, на который подписано более трёх миллионов человек, «Русская фортепианная школа» (более 14 тысяч) и «Империя музыки» (свыше 13 тысяч подписчиков).
Напомним, в России с 1 ноября вступила в силу норма, обязывающая каналы с аудиторией более 10 тысяч человек предоставлять данные в РКН. Проверка достоверности предоставленной информации займёт до семи рабочих дней, а решение о включении в реестр будет принято в течение трёх рабочих дней после подтверждения. Пройти регистрацию могут как физические, так и юрлица и ИП.
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