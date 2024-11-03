Разъярённая москвичка едва не разрубила топором чужую Audi из-за парковочного места

Разъярённая москвичка попыталась разрубить топором чужую «ауди», чтобы освободить парковочное место во дворе. Как сообщает Mash, инцидент произошёл ночью 30 октября на Сельскохозяйственной улице.

Кадры с камеры видеонаблюдения и заявление самой виновницы. Видео © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, женщина искала у дома парковочное место для своего автомобиля. Однако удача в тот день оказалась не на её стороне, в итоге «восстанавливать справедливость» автоледи стала с помощью «ауди», которая несколько лет стояла во дворе и занимала драгоценный кусок асфальта. Так, москвичка подогнала свою вторую машину и начала громить чужую иномарку молотком.

Злоумышленницу вычислили по камерам видеонаблюдения, свою вину она отрицает. Владелец разбитой «ауди» же находится в шоке после случившегося. По его словам, автомобиль был в рабочем состоянии.