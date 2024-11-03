Один из самых известных украинских генералов попался на махинациях с квартирами и особняками

На Украине разгорелся квартирный скандал, в который оказался втянут один из известных генералов ВСУ. Как сообщается в расследовании украинской организации «Слидство.инфо" начальник Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук оформил бесплатно на себя несколько квартир, однако теперь счастливо проживает в роскошном поместье под Львовом.

На Украине в квартирный скандал оказался втянут один из известных генералов ВСУ. Фото © Слидство.Инфо

В расследовании отмечается, что Ткачук с лёгкостью миновал огромную очередь, которую военным приходится отстаивать годами, чтобы получить собственную недвижимость от государства. Он получил квартиру для своей семьи ещё в 90-е. При том досталась семейству четырёхкомнатные апартаменты. Позднее Ткачук переехал в Тернополь, где получил трёхкомнатную квартиру. Жилплощадь на 180 квадратов, полученную от государства, генерал подарил супруге.

На Украине в квартирный скандал оказался втянут один из известных генералов ВСУ. Фото © Слидство.Инфо

Возглавив Нацакадемию сухопутных войск Ткачук также стал владельцем квартиры во Львове. Сын генерала, на которого предусмотрительно переписали недвижимость, проживает за границей и числится сотрудником украинского посольства в Германии. Позднее «ускоренный процесс» получения жилплощади осуществил уже зять генерала.

Ближайшие родственники генерала также не обделены имуществом. Дочь Ткачука — Елена Сапига — работает стоматологом в военной клинике и является обладательницей собственного имения под Тернополем. Издание пишет, что другие родственники генерала проживают в элитной новостройке во Львове.

Сам генерал сейчас проживает в пригороде Львова в элитном районе. Официально ешл особняк зарегистрировано на постороннего человека. Сам Ткачук отказался комментировать информацию о своей недвижимости, заявив, что она является конфиденциальной.