17 летевших в Москву самолётов сели на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде

Аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова принял 17 пассажирских самолётов, которые первоначально должны были приземлиться в Москве. Причиной изменения маршрутов стали временные ограничения на полёты в столичных воздушных гаванях. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.

Сложности с прибытием воздушных судов возникли минувшей ночью. Из-за введённых мер безопасности экипажам пришлось изменить пункты назначения и отправиться на запасной аэродром. Нижегородская воздушная гавань взяла на себя обслуживание перенаправленных лайнеров.

В пресс-службе подчеркнули, что аэропорт Чкалов «принял 17 рейсов, направлявшихся в столичные аэропорты». Таким образом, он стал одним из основных пунктов временного размещения самолётов, которые не смогли своевременно завершить перелёт в Москву.

С пассажирами незапланированно приземлившихся рейсов работают представители авиаперевозчиков и сотрудники аэропорта. Путешественникам предоставляют питание и напитки. Информация о дальнейших вылетах и сроках прибытия в столицу в сообщении не уточняется.

Ранее Life.ru сообщал о перенаправлении более 20 самолётов из-за ограничений в московских аэропортах. Некоторые лайнеры, следовавшие из Турции, были вынуждены развернуться в воздухе и вернуться в Стамбул. Другие рейсы направили в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Чебоксары и Саратов.