Семь лет воспитательной колонии получил 17-летний житель тувинского Ак-Довурака за убийство 14-летнего подростка. Суд признал его виновным в преступлении, совершённом группой лиц, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла в мае 2026 года на улице Центральной. Ночью между знакомыми подростками вспыхнула ссора из-за личной неприязни. В конфликте участвовали двое молодых людей — 17-летний обвиняемый и его 16-летний знакомый.

Во время нападения они нанесли 14-летнему мальчику множественные удары, а также ранили его ножом в грудь. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось. Следствие собрало доказательства, которые суд счёл достаточными для вынесения обвинительного приговора.

«Собранные следственными органами СК России по Республике Тыва доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 17-летнему жителю города Ак-Довурака», — сообщили в ведомстве.

Подростка признали виновным по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство, совершённое группой лиц. Второй участник конфликта, которому на момент преступления было 16 лет, проходит по отдельному уголовному производству. Решение суда по его делу в сообщении не приводится.

Ранее Life.ru рассказывал о другом уголовном деле в Туве, где 15-летнего подростка заподозрили в покушении на убийство 13-летнего мальчика. По версии следствия, младший подросток подвергся нападению из-за личной неприязни, после которого смог самостоятельно добраться до дома и обратиться за помощью.