15-летний мальчик погиб, а его 14-летний брат получил тяжёлые ранения в результате стрельбы в селе Октемцы Хангаласского района Якутии. По информации Telegram-канала Mash, в детей стрелял их 47-летний отец, который также пытался убить супругу. После нападения мужчина покончил с собой.

По данным канала, трагедия произошла, когда семья спала. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял ружьё 12-го калибра и дважды выстрелил в старшего сына. Подросток скончался на месте.

После этого мужчина открыл огонь по младшему ребёнку и жене. Обоих пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии. Позднее стрелявший свёл счёты с жизнью.

В прокуратуре Якутии подтвердили, что 22 ноября в частном доме в Октемцах обнаружили двух погибших с огнестрельными ранениями, один из которых несовершеннолетний. Ещё один подросток получил ранения и был доставлен в больницу.

По информации Mash, Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух человек. Обстоятельства семейной трагедии устанавливаются.