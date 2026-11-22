В Якутии нашли тела подростка и взрослого с огнестрельными ранениями
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В частном доме в якутском селе Октемцы обнаружили тела двух человек с огнестрельными ранениями, один из погибших — несовершеннолетний. Ещё один подросток попал в больницу с ранением, сообщила прокуратура республики в «Максе».
Трагедия произошла 22 ноября в Хангаласском районе. Пострадавшему подростку сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.
«На контроле прокуратуры установление обстоятельств и причин происшествия, проведение процессуальной проверки по данному факту», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ранее Life.ru сообщал об обнаружении тела ребёнка под окнами многоэтажки в Ростове-на-Дону. Погибшего, которому на вид было около семи лет, нашли возле дома на улице Висаитова в микрорайоне Суворовском.