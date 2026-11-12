Отец упал в обморок, узнав о гибели сына: В Ростове раскрыли подробности трагедии с 7-летним мальчиком
Отец погибшего в Ростове семилетнего мальчика потерял сознание от горя
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Погибшему в ростовском микрорайоне Суворовском мальчику было всего семь лет. Его отец узнал о трагедии на работе и, по рассказам коллег, потерял сознание. Новые подробности случившегося сообщает Telegram-канал Don Mash.
По словам соседей и знакомых, семья ребёнка считалась благополучной. Родители воспитывали двоих детей, оба были долгожданными. О каких-либо проблемах в семье окружающим известно не было.
Знакомые также утверждают, что жалоб на родителей прежде не поступало. Близкие семьи склоняются к версии несчастного случая, однако официальных выводов о причинах гибели мальчика пока нет.
Обстоятельства трагедии требуют дальнейшего выяснения.
Ранее Life.ru сообщал об обнаружении тела ребёнка под окнами многоэтажного дома в Ростове-на-Дону. Трагедия произошла в микрорайоне Суворовском. Обстоятельства гибели мальчика выясняются.