Погибшему в ростовском микрорайоне Суворовском мальчику было всего семь лет. Его отец узнал о трагедии на работе и, по рассказам коллег, потерял сознание. Новые подробности случившегося сообщает Telegram-канал Don Mash.

По словам соседей и знакомых, семья ребёнка считалась благополучной. Родители воспитывали двоих детей, оба были долгожданными. О каких-либо проблемах в семье окружающим известно не было.

Знакомые также утверждают, что жалоб на родителей прежде не поступало. Близкие семьи склоняются к версии несчастного случая, однако официальных выводов о причинах гибели мальчика пока нет.

Обстоятельства трагедии требуют дальнейшего выяснения.