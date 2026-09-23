17-летняя девушка автостопом сбежала из Казани и стала уборщицей в Челябинске

17-летняя жительница Казани, объявленная в федеральный розыск, самостоятельно добралась автостопом до Челябинска и собиралась начать там взрослую жизнь. Подростка обнаружили полицейские благодаря системе биометрического распознавания на вокзале.

Из дома девушка ушла в конце августа. На попутных машинах она доехала до Южного Урала, сняла место в хостеле и жила там на накопленные деньги. Родные всё это время не знали, где она находится.

Следующей точкой маршрута должен был стать Чебаркуль. Там казанка планировала устроиться уборщицей, а на вокзал приехала, чтобы уехать. Камеры сопоставили её внешность с ориентировкой, после чего сотрудники полиции остановили беглянку.

Инспекторам ПДН несовершеннолетняя объяснила свой поступок сложными отношениями в семье. Ранее она из дома не уходила и в поле зрения правоохранителей не попадала. После обнаружения её передали сотрудникам социально-реабилитационного центра, а инициаторам розыска сообщили, что девушка найдена.

Ранее Life.ru писал о 14-летнем школьнике из Брянска, которого нашли живым после трёх суток поисков. Подросток исчез после занятий в школе, а его телефон всё это время был вне зоны доступа. Волонтёры активно помогали искать мальчика.