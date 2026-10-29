17 тысяч рабочих мест: «Король металла» закрывает завод на малой родине Зеленского

Власти Кривого Рога обратились к индийскому миллиардеру Лакшми Митталу с требованием пересмотреть планы остановки металлургического комбината «АрселорМиттал Кривой Рог». Под угрозой оказались тысячи рабочих мест, а консервация предприятия может обернуться экологическими проблемами. Об этом сообщает городской совет.

По имеющейся информации, перевод производственных мощностей предприятия индийского «короля металла» Лакшми Миттала в режим холодной остановки рассчитан примерно на два месяца. После завершения необходимых процедур промышленное оборудование предполагается законсервировать с возможностью последующего возобновления работы.

Депутаты выразили обеспокоенность тем, что руководство международной компании не согласовало с местными властями альтернативные сценарии. Сейчас на комбинате трудятся около 17 тысяч человек. Массовые сокращения способны оставить без заработка тысячи семей и серьёзно ударить по экономике города.

Отдельную тревогу вызывают потенциальные экологические последствия. Даже после прекращения выплавки стали хвостохранилища, дамбы и системы отвода шахтных вод нуждаются в постоянном техническом обслуживании. Сокращение финансирования этих работ, считают в горсовете, повышает вероятность промышленных аварий.

Местные власти предлагают сохранить хотя бы часть производства, включая добычу и отправку железорудного концентрата на европейские предприятия ArcelorMittal.

Ранее Life.ru сообщал о начале консервации крупнейшего металлургического комбината Украины. Ещё 25 сентября компания заявила, что из-за повреждений промышленных объектов не может безопасно возобновить производство. При этом полностью уходить с украинского рынка предприятие не планировало.