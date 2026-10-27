В ночь на текущие сутки Вооружённые силы Российской Федерации провели скоординированную атаку на ключевые тыловые и производственные мощности противника. Согласно официальной сводке Министерства обороны РФ, основные удары пришлись по военным и обеспечивающим объектам в столичном регионе Украины, а также на восточном направлении.

В черте Киева под огонь высокоточного оружия попали крупные заводы военно-промышленного комплекса, задействованные в ремонте и производстве вооружений, а также критические элементы транспортной инфраструктуры, используемые для переброски военных грузов. Параллельно в Харьковской области был зафиксирован результативный прилет по крупному логистическому узлу, через который обеспечивалось снабжение передовых подразделений ВСУ материально-техническими средствами и боеприпасами.

По данным оборонного ведомства, все намеченные цели были успешно поражены, поставленные задачи ночного удара выполнены в полном объеме.

Ранее Life.ru рассказывал о поручении Владимира Путина продолжить массированные и групповые удары по предприятиям украинского ВПК и логистическим центрам. Соответствующее указание президент дал командующим российскими группировками войск 16 октября.