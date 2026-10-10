Крупнейший металлургический комбинат Украины «АрселорМиттал» останавливают
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Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» готовится остановить производство и законсервировать промышленные активы. Комбинат ранее был известен как «Криворожсталь». Об остановке предприятие сообщило в социальных сетях.
«АрселорМиттал Кривой Рог» начинает процесс перевода предприятия в режим холодной остановки», — говорится в сообщении компании.
Подготовка и остановка производства займут около двух месяцев. За это время комбинат обеспечит безопасное прекращение работы, после чего законсервирует промышленные активы. Ещё в августе предприятие объявляло о частичном сворачивании производственной деятельности.
Генеральный директор комбината Мауро Лонгобардо заявил, что компания намерена сохранить активы для возможного возобновления работы в будущем. При этом предприятие не планирует уходить из Украины.
Украинская металлургическая отрасль столкнулась с остановкой крупных предприятий. По данным Life.ru, «Запорожсталь», «Каметсталь» и «АрселорМиттал Кривой Рог», на которые приходилось около 90% выплавки стали в стране, прекращали работу. 25 сентября «АрселорМиттал» заявила, что не может безопасно возобновить работу комбината в Кривом Роге из-за повреждений производственных объектов. Остановка затронула и «Интерпайп Сталь». На фоне спада промышленной деятельности Кривой Рог столкнулся со снижением налоговых поступлений, из-за чего городские власти заявили о необходимости сократить бюджетные расходы.
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