Крупнейший металлургический комбинат Украины «АрселорМиттал» останавливают

Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» готовится остановить производство и законсервировать промышленные активы. Комбинат ранее был известен как «Криворожсталь». Об остановке предприятие сообщило в социальных сетях.

«АрселорМиттал Кривой Рог» начинает процесс перевода предприятия в режим холодной остановки», — говорится в сообщении компании.

Подготовка и остановка производства займут около двух месяцев. За это время комбинат обеспечит безопасное прекращение работы, после чего законсервирует промышленные активы. Ещё в августе предприятие объявляло о частичном сворачивании производственной деятельности.

Генеральный директор комбината Мауро Лонгобардо заявил, что компания намерена сохранить активы для возможного возобновления работы в будущем. При этом предприятие не планирует уходить из Украины.