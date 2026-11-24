Утки, спасённые из загрязнённого нефтепродуктами Муринского ручья в Петербурге, проведут зиму в центре реабилитации. Об этом рассказал доброволец службы спасения животных «Кошкиспас» Леонид Лунёв телеканалу «Санкт-Петербург».

После контакта с мазутом у птиц нарушилась терморегуляция, а их перья утратили защитные свойства. Теперь пернатым необходимо перелинять, прежде чем они снова смогут нормально плавать и летать.

В Муринском ручье спасли 17 птиц после разлива нефтепродуктов. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

«До весны они будут жить в комнате под крышей. С питанием, в тепле и заботе», — сообщил Лунёв.

Загрязнение обнаружили утром 19 ноября. Житель Красносельского района Сосо Диаконидзе, содержащий небольшую ферму на берегу ручья, увидел, что вода почернела, а оказавшиеся в ней утки отчаянно пытались выбраться из нефтяной жижи.

«Я люблю колхоз, работать. Это для меня как будто святое место. Сразу вспоминаю родину, Абхазию, когда эту речку вижу. У меня за это душа болит», — рассказал мужчина.

Вечером на помощь птицам приехали волонтёры «Кошкиспаса». Добровольцы отмывали первых спасённых уток всю ночь. Всего в реабилитационный центр «Сирин» доставили 17 птиц, однако выжить удалось не всем.

Опасность сохраняется и для других обитателей ручья. Утки продолжают прилетать на привычное место кормёжки и рискуют вновь оказаться в мазуте.

На месте работают спасатели МЧС. Чтобы нефтепродукты не распространялись дальше по течению в сторону реки Охты, на водоёме установили боновые заграждения.

Специалисты проследили возможный путь загрязнения до места соединения нескольких промышленных труб. Росприроднадзор, городской Комитет по природопользованию и прокуратура выясняют, кому принадлежит водовыпуск и откуда в ручей попали нефтепродукты.

После установления виновных им может грозить многомиллионный иск о возмещении экологического ущерба, а также уголовная ответственность.