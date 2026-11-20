Семнадцать россиянок, задержанных в конце октября во время полицейских рейдов по ночным клубам Анкары, покинули Турцию. При этом часть гражданок РФ по-прежнему находится в депортационном центре «Акьюрт». Об этом сообщило посольство России в Анкаре.

«По состоянию на 19 ноября страну покинули 17 российских гражданок, задержанных во время полицейских рейдов в клубах Анкары в конце октября. Часть задержанных остаётся в депортационном центре Акьюрт», — рассказали в диппредставительстве.

Российские дипломаты продолжают следить за судьбой оставшихся женщин и оказывают им необходимую консульскую помощь. Когда остальные задержанные смогут покинуть Турцию, пока не уточняется.

Напомним, 23 октября турецкая полиция провела рейды в ночных клубах «Максим», «Хавана» и «Фолибержер», задержав 34 гражданки России. В качестве причины задержаний местные власти назвали нарушения норм морали и общественной безопасности.