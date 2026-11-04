Власти Турции намерены депортировать 34 россиянок, задержанных во время полицейских рейдов по ночным клубам Анкары. Женщин обвиняют в нарушении общественного порядка и норм морали. После завершения судебной процедуры иностранки должны покинуть страну, сообщили представители турецких правоохранительных органов в беседе с РИА «Новости».

Массовые задержания прошли ещё 23 октября в трёх столичных заведениях — «Максим», «Хавана» и «Фолибержер». Всех россиянок отправили в депортационный центр «Акюрт», где с ними работает местный адвокат. У женщин изъяли мобильные телефоны, однако возможность связываться с родственниками по стационарной связи сохранили.

Российское посольство подключилось к ситуации и добивается консульского доступа к задержанным. Дипломаты также выясняют причины их помещения в миграционный центр и условия содержания. Ранее в дипмиссии поясняли, что окончательная судьба россиянок определится после судебного заседания.

Как ранее выяснил Life.ru, россиянок заманивали в турецкие ночные клубы обещаниями работы певицами, танцовщицами и диджеями с зарплатой до 2500 долларов, но в итоге заставляли развлекать состоятельных посетителей. При трудоустройстве девушкам также обещали рабочую визу и проживание в пятизвёздочном отеле. Однако после приезда выяснялось, что помимо выступлений они должны заниматься консумацией — проводить время с гостями, распивать с ними алкоголь и побуждать заказывать больше дорогих напитков.