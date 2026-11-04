В Турции 34 россиянки оказались в миграционном центре после полицейских рейдов по ночным клубам Анкары. Девушкам обещали работу артистками с зарплатой до 2500 долларов, но после приезда заставляли развлекать посетителей и склонять их к дополнительным тратам. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

Полицейские нагрянули в столичные заведения «Максим», «Хавана» и «Фолибержер», задержав более 100 девушек, преимущественно из стран СНГ. По информации канала, их подозревают в занятии проституцией. Сейчас иностранки находятся в депортационном центре «Акюрт», где у них изъяли мобильные телефоны. При этом задержанным разрешили звонить родственникам со стационарного аппарата.

Как рассказала «Базе» подруга одной из россиянок, при трудоустройстве девушкам обещали рабочую визу, проживание в пятизвёздочном отеле и заработок до 2500 долларов. Вакансии выглядели вполне привлекательными: соискательниц приглашали работать танцовщицами, певицами и диджеями. Однако на месте выяснялось, что выступлениями обязанности не ограничиваются.

Помимо работы на сцене, россиянок якобы принуждали заниматься консумацией. Девушки должны были общаться с гостями, распивать с ними алкоголь и побуждать посетителей заказывать больше напитков, увеличивая выручку заведений. Именно такая деятельность, по словам собеседницы канала, скрывалась за предложениями о творческой работе.

Женщина утверждает, что сама столкнулась с похожей ситуацией в 2021 году. Тогда она приехала в Анкару, где провела около десяти дней, после чего её вместе с другими девушками перевезли в Стамбул. Там у иностранок забрали телефоны, деньги, ключи и даже шнурки, а затем депортировали из страны.