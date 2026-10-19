Парализована и не может говорить: Россиянку после инсульта некому забрать из больницы в Турции

47-летняя жительница Костромы Светлана Ч. оказалась в тяжёлом состоянии в турецкой больнице после инсульта, который произошёл у неё в миграционном изоляторе. Женщина не может самостоятельно есть и говорить, а её близкие, по словам волонтёров, не выходят на связь. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Россиянка приехала в Турцию около четырёх лет назад. Позднее у неё возникли проблемы со здоровьем и законом, после чего местные власти поместили её в миграционный центр. При каких обстоятельствах женщина оказалась под стражей и сколько времени там провела, не уточняется.

По данным добровольцев, после перенесённого инсульта у Светланы оказалась парализована правая сторона тела. 16 октября сотрудники миграционной службы связались с активистами и попросили забрать пациентку, поскольку родственники не отвечали на обращения.

Волонтёры доставили женщину в больницу и за собственный счёт оплатили необходимые анализы. Однако, как утверждают активисты, сначала врачи отказались госпитализировать россиянку. Позднее её всё же разместили в неврологическом отделении.

Добровольцы также обратились за помощью в российское консульство, но, по их словам, необходимой поддержки не получили. Официальная позиция дипломатического представительства по этому случаю пока неизвестна.

«Нам просто дали выписку о том, что её должны были депортировать, и отдали незнакомым людям с пакетом, без документов», — рассказали волонтёры, описывая обстоятельства передачи женщины из миграционного центра.

Теперь главной проблемой остаётся дальнейшее устройство Светланы. По оценке помогающих ей активистов, нынешнее состояние не позволяет организовать обычную перевозку в Россию. Женщина продолжает находиться в больнице, а вопрос её возвращения на родину и последующего ухода пока не решён.

В Турции другая российская семья столкнулась с серьёзными трудностями после госпитализации родственницы. Как сообщал Life.ru 19 октября, 55-летняя россиянка получила тяжёлую травму головы, поскользнувшись в отеле, и провела три недели в коме. По словам близких, лечение обходится примерно в тысячу долларов в сутки, а возвращение пациентки на родину требует ещё около 1,2 миллиона рублей.