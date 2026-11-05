Российские танцовщицы, которых полиция задержала во время рейдов по ночным клубам Анкары, до сих пор находятся в миграционном центре. Причиной задержаний стал отзыв лицензий у трёх заведений, сообщает Telegram-канал SHOT.

Сотрудник клуба «Фолибержер» рассказал журналистам, что разрешения на работу потеряли сразу три заведения — «Фолибержер», «Максим» и «Хавана». После этого полиция забрала иностранных сотрудниц в миграционный центр, где у них начали проверять рабочие визы и документы, разрешающие трудиться в Турции.

Россиянки пока не покинули центр. У девушек забрали мобильные телефоны, однако они поддерживают связь с близкими через стационарный телефон. Сами танцовщицы говорят, что чувствуют себя нормально и рассчитывают в ближайшее время вернуться в Россию.

Полицейские рейды в ночных клубах Анкары прошли 23 октября. Правоохранители задержали около 100 девушек, включая 34 гражданки России. Российское посольство подтвердило, что соотечественницы находятся в депортационном центре «Акюрт». Турецкие власти подозревают задержанных в нарушении общественного порядка и норм морали. Сейчас интересы девушек защищает адвокат.